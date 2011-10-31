41-ый кинофестиваль «Молодость» назвал победителей

В воскресенье 41-ый Международный кинофестиваль «Молодость» назвал победителей. Церемония состоялась в столичном кинотеатре «Киев». А фильмом-закрытием стала лента российского режиссера Алексея Звягинцева «Елена». Об этом пишет "Дело".

Гран-при и 10 тысяч долларов получил фильм «Дыхание» австрийского режиссера Карла Марковица.

Награды полнометражным фильмам

Лучшим полнометражным дебютом Большое жюри фестиваля, которое в этом году возглавила украинская писательница Оксана Забужко, признало аргентинско-испанскую ленту "Акции" режиссера из Аргентины Пабло Джорджелли. Ему же достался и сертификат на 2,5 тысячи долларов.

А диплом специального упоминания жюри в категории полнометражные фильмы награждена лента "Комната самоубийц" поляка Яна Комаса. Этот фильм в Польше уже стал настоящим хитом. Там его посмотрели 700 тысяч зрителей.

Студенческие фильмы-победители

Лучшими студенческими фильмами признаны сразу два - "Веревка и кровь" режиссера из Польши Кубы Чекая и фильм аргентинца Игнасио Чанетона "Коралл". Режиссерам вручены денежные призы в размере по 1,25 тысячи долларов.

А так же в категории студенческий фильм награду получила анимационная лента «Галерея» польского режиссера Роберта Проха. И специального упоминания жюри заслужил документальный фильм "В полночь" чешского режиссера Клары Тасовской.

Лидеры короткого метра

Среди короткометражек победу присудили фильму «Побег» испанского режиссера Виктора Коррейя. И еще Большое жюри отметило анимационный фильм режиссера из Швейцарии "Девушка и охотник".

Победителями "Украинской панорамы" стали фильм "Глухота" Мирослава Слабошпицкого и "Больныесукалюди" режиссера Юрия Речинского.

Первый диплом Национального конкурса короткого метра "Украинская панорама" достался режиссеру фильма "Кросс" Марине Вроде за органичность стилизации.

Приз зрительских симпатий

Приз зрительских симпатий присужден работе известного французского режиссера провокатора Тома Кайе за фильм "Париж-Шанхай".

Кого отметили параллельные жюри

Своих призеров назвали параллельные жюри, работающие на фестивале.

Жюри Международной федерации киноклубов (FССI) отдало приз «Дон Кихот» фильму «Молитва» датского режиссера Эммы Бальказар и фильму "Коралл" Игнасио Чанетона (Аргентина) .Специальную награду жюри получил фильм «Фактор Феллини» украинского режиссера Мирославы Хорошун – за интересный подход к проблемам творческой личности.

Жюри Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) присудила приз фильму «Дыхание» (режиссера Карла Марковиц).

Специальные дипломы

Специальными дипломами дирекции кинофестиваля отмечены Алексей Минько, исполнитель главной роли в фильме "Рок-н-болл" украинского режиссера Дмитрия Приходько.

Еще один диплом достался россиянке Наталье Пятыгиной за ленту "Вне игры".