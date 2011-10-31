Траволта и Де Ниро впервые сыграют вместе

Джон Траволта и Роберт Де Ниро впервые сыграют вместе - эти актеры исполнят главные роли в боевике "Сезон убийств" (Killing Season), сообщает Collider. Режиссером этого фильма станет Марк Стивен Джонсон, автор "Призрачного гонщика" и "Сорвиголовы".

Сюжет фильма разворачивается в США - живущий в одиночестве в американской глубинке ветеран боевых действий (Де Ниро) знакомится со случайно зашедшим к нему европейцем (Траволта). По ходу фильма выясняется, что когда-то они сражались друг против друга в Боснийской войне, и герой Траволты искал американца, чтобы отомстить ему.

Сценарий к фильму написал Ивэн Доэрти, ранее работавший над фильмом "Белоснежка и охотник" (выйдет в прокат в июне 2012 года). Начало съемок "Сезона убийств" запланировано на 16 января 2012 года, производством будут заниматься MIllenium Films и Сorsan Pictures.

Изначально планировалось, что вместо Де Ниро в фильме сыграет Николас Кейдж, однако он отказался от роли летом 2011 года. Также в ходе подготовки к съемкам у фильма сменилось название (ранее он был известен под названием "Шрапнель") и режиссер - фильм должен был снимать Джон Мактирнан, автор "Хищника" и "Крепкого орешка".

Лента.ру