В России хотят запретить кальян

Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко поддержал предложение петербургских депутатов запретить курение кальяна в общественных местах, поскольку он "содержит явные наркотики".

"Его вообще надо запрещать как вид курения, - приводит его слова Би-би-си. - Он достаточно нов для нас, раньше его не было. К той огромной беде, которая есть у нас из-за курения сигарет, добавили еще кальян".

По мнению Онищенко, кальян содержит наркотические вещества и то, что туда добавляют, "не поддается никаким проверкам".