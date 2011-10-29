Проект черкасских дизайнеров будет представлять Украину в Китае

Проект черкасских ландшафтных дизайнеров будет представлять Украину на VIII международной выставке садоводства «Чунцин EXPO» в Китае в ноябре.

Ландшафтный дизайн сада в украинском стиле, который разработали дизайнеры черкасского садового центра «Сад Мечты», стал единственным лауреатом от Украины на этой выставке в Китае, сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома.

Сейчас в Китае местные дизайнеры воплощают проект черкасских ландшафтных дизайнеров в жизнь.

По словам руководителя проекта, депутата Черкасского городского совета Сергея ТКАЧЕНКО, этот проект отражает природу Украины, похожий пейзаж можно увидеть во многих уголках Украины. В основе дизайна – семейное дерево и колодец. Сад декорировали деревянным забором, присущим украинским подворьям, и тремя мостами через ручей, который протекает через весь участок. На этом украинские дизайнеры остановились не случайно: согласно украинским обычаям молодые в день свадьбы должны перейти три мостика и тогда, следуя поверью, будут счастливы.

По идее черкасских дизайнеров Марины ТКАЧЕНКО и Оксаны ГОЛИЙ, в саду будут расти декоративные яблони и сливы, каштан и клен, но основное внимание акцентировано на большом количестве цветов. Так, на пяти сотках китайской земли появится настоящий луг из злаков, ирисов, петуний и медуниц. Еще одной изюминой сада будет куст калины, который будет расти возле колодца. Однако в Китае калину трудно найти, поэтому ее привезут.

На выставке в Чунцине будут представлены еще 120 садовых проектов из других стран.

Справка УНИАН. «Чунцин EXPO» проходит под девизом «Лучший сад, лучший город». Место проведения выставки – это живописная территория озера, прилегающих гор и зеленого массива. Город Чунцин входит в состав провинции Ваньжоу, имеющей побратимские связи с Черкассами.