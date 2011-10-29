В Севастополь привезли последние 500 кустов роз

Завершилась акция «Розы Севастополю» - на набережной Корнилова высадили 500 кустов роз, доставленных из Угледара Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе акции, начавшейся 14 октября, в Севастополь из городов и областей Украины было доставлено 40 тысяч кустов роз. В частности, Харьков подарил 12,5 тысяч роз, Волынская область - 6,5 тысяч кустов, Донецк – 10 тысяч роз.

Сегодня 500 кустов роз и 150 деревьев привезла делегация Угледара. В их посадке приняли участие председатель Севастопольской горгосадминистрации Владимир ЯЦУБА и мэр Угледара Алим ШИРИНСКИЙ.

В.ЯЦУБА обратился к жителям города с просьбой бережно относиться к подаренным Севастополю цветам, так как, по его словам, за каждой партией роз «серьезные денежные и трудовые затраты».