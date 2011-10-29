Дело "Ландик-2" возникло в Харьковской области

Вопрос об исключении из Партии регионов депутата Валковского городского совета (Харьковская область) Вадима ХОЛОДНОГО, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в избиении несовершеннолетней, будет рассмотрен на ближайшем заседании партийной организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации, руководитель облорганизации Партии регионов Михаил ДОБКИН.

«Что касается самого участника инцидента, то на одном из ближайших советов будет предложение об исключении его из партии. Мы не стесняемся признавать просчеты и ошибки, в том числе и такого характера. Самое главное, чтобы люди чувствовали, что партийный билет не спасает от наказания», - сказал губернатор.

М.ДОБКИН заметил, что отец В.ХОЛОДНОГО, председатель Валковского районного совета и руководитель районной организации Партии регионов Александр ХОЛОДНЫЙ, из-за инцидента, связанного с его сыном, написал заявление об отставке.

«Что касается партийной организации, то руководитель Валковской районной партийной организации подал заявление об отставке, поскольку этот поступок связан с его сыном. Я считаю, это правильно. Он останется руководителем районного совета, но руководить партией, он считает, в таких условиях больше не может», - сообщил М.ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области в отношении 26-летнего мужчины, нанесшего 17-летней девушке телесные повреждения, возбуждено уголовное дело согласно ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В комментарии УНИАН председатель Харьковской облорганизации ВО «Свобода» Игорь ШВАЙКА сообщил, что к нему обратились родители пострадавшей с тем, чтобы событие приобрело огласку. Он рассказал, что 14 августа на дискотеке в селе Костив неподалеку Валок 26-летний депутат Валковского горсовета В.ХОЛОДНЫЙ после спора при всем народе повалил на землю и начал бить 17-летнюю жительницу Валок. Пострадавшая написала заявление в милицию, но, по словам И.ШВАЙКИ, на протяжении последующих двух месяцев никакие следственные действия не проводились.