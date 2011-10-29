В Одессе неизвестные обчистили ювелирный магазин

В Одессе двое неизвестных ограбили ювелирный магазин, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Одесской области.

«Угрожая пистолетом продавцу, грабители разбили стеклянную витрину и забрали, по предварительным данным, два лотка с золотыми изделиями. Затем злоумышленники скрылись на белом автомобиле «ВАЗ» (модель 2109 или 21099)», - уточнили в милиции.

О стоимости похищенных золотых изделий не сообщается. Ведется розыск преступников.