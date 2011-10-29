В Одессе неизвестные обчистили ювелирный магазин
15:59, 29 октября 2011Общество
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Угрожали продавцу пистолетом
В Одессе двое неизвестных ограбили ювелирный магазин, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Одесской области.
«Угрожая пистолетом продавцу, грабители разбили стеклянную витрину и забрали, по предварительным данным, два лотка с золотыми изделиями. Затем злоумышленники скрылись на белом автомобиле «ВАЗ» (модель 2109 или 21099)», - уточнили в милиции.
О стоимости похищенных золотых изделий не сообщается. Ведется розыск преступников.
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