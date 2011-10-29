Завтра ночью Киев подморозит

Завтра в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. В западной части ночью и утром кое-где туман.

Ветер юго-западный, в Крыму и Приазовье северо-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на юге Крыма 3-5° тепла; днем 7-12° тепла, в Закарпатье и Львовской области местами 13-15°.

В Киевской области в воскресенье ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 7-12° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 9-11° тепла.