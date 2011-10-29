В Умани рассказали, сколько заработали на хасидах

Умань Черкасской области во время нынешнего паломничества хасидов получил на 20% больше поступлений в бюджет, чем в прошлом году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации со ссылкой председателя ОГА Сергея ТУЛУБА.

По словам губернатора, еще нет окончательных финансовых результатов после паломничества хасидов на празднование Рош-га-Шана в Умань. Сейчас налоговики обрабатывают отчеты всех предприятий, которые имели отношение к паломничеству хасидов.