В Киеве «на горячем» попался поджигатель автомобилей
13:08, 29 октября 2011Общество
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Решается вопрос о возбуждении дела
Вчера утром в Печерском районе Киева на месте совершения преступления был задержан 18-летний молодой человек, подозреваемый в поджоге пяти частных автомобилей.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, решается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
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