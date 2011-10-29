Чтобы изменить суд в Украине, нужно изменить Конституцию

Кардинальные изменения в системе украинского правосудия возможны при условии внесения изменений в Конституцию Украины. Такое мнение выразил президент Института правовой политики, бывший министр юстиции Николай ОНИЩУК в прямом эфире на радио «Эра».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ОНИЩУКА, он отметил, что реформа судебной системы должна включать в себя подготовку проекта изменений в раздел VIII «Правосудие», в частности, по введению в системе украинского судопроизводства института выборных мировых судей. По его мнению, также в Конституцию должны быть внесены изменения, касающиеся состава, порядка формирования и компетенции Высшего совета юстиции, с целью приведения этих положений к требованиям Европейской хартии о статусе судей.

Н.ОНИЩУК считает, что для сужения роли политических институтов в организации и совершении правосудия должны быть пересмотрены полномочия Верховной Рады Украины, Президента Украины и других должностных лиц по назначению, увольнению судей и по делам судопроизводства в целом. «Кроме того, необходимо установить конституционный императив по введению суда присяжных» - добавил он.

По мнению Н.ОНИЩУКА, нужно отказаться от того, чтобы Президент делал первое (предварительное) назначение судей на 5 лет. «Судья должен назначаться пожизненно, что позволит обеспечить большую независимость судебной власти», - заметил он.

Президент Института правовой политики отметил «недостаточность и непоследовательность некоторых решений относительно недавно принятого Закона «О внесении изменений в законодательные акты Украины (о рассмотрении дел Верховным Судом Украины)» и незавершенности возобновления конституционного статуса ВСУ».

По словам Н.ОНИЩУКА, нерешенным также остается вопрос пересмотра условий материального обеспечения судей, прежде всего местных судов.