Мэру Киева понравилось в Париже

Глава Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ, 27-28 октября находившийся с рабочим визитом в Париже, считает очень интересным проектом для Киева строительство многоэтажных домов из экологических материалов и применением энергоэффективных технологий, который внедряют во Франции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом он сказал после встречи с руководством компании Natekko, во время которой ознакомился с технологией строительства экодомов.

«С точки зрения сбережения энергии, здоровья человека, экологического развития города Киева подобная технология для нас чрезвычайно интересна. Эту технологию можно было бы применить и в нашем городе, ведь она дает возможность возведения большого количества объектов, которые будут отвечать высоким экологическим стандартам. Я думаю, что в этом будут заинтересованы киевляне», – отметил А.ПОПОВ.

Также председатель КГГА выразил заинтересованность в использовании экотехнологий, которые применяет компания в строительстве школ и детсадов.

«Мы проработаем все возможные варианты сотрудничества. Думаю, что надежным партнером для реализации подобных проектов в Украине может быть «Киевгорстрой». В ближайшее время киевские специалисты посетят Париж, чтобы провести необходимые переговоры о сотрудничестве», – отметил А.ПОПОВ.