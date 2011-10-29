Студентов обучают правильно иметь дело с милицией

Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов при поддержке ряда украинских и европейских правозащитных организаций обучает студентов Луганского национального университета им. Тараса Шевченко правильному общению с работниками милиции в различных ситуациях.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе университета.

Занятия проводит экс-советник министра внутренних дел Украины в Луганской области, политолог Валерий АРХИПОВ.

«Мы даем алгоритм поведения в самых разных ситуациях: при задержании, обыске, общении с милицейским патрулем на улице, при досмотре личных вещей, вызове в районный отдел милиции и др. Важно, чтобы молодежь знала, какие есть права у сотрудника милиции и у гражданина в этих случаях», - объяснил цель занятий В.АРХИПОВ.

По его словам, по каждому алгоритму студенты получают отдельную брошюру. В них простые, но полезные и важные советы, написанные профессиональными юристами на основании действующего законодательства. Студенты рассказывают о тех случаях, когда им пришлось сталкиваться с представителями силовых структур в жизни, получают комментарии и объяснения.

«Когда человек в общении с милицией показывает знание законов и норм, которыми регулируется деятельность органов внутренних дел, это сразу увеличивает шансы того, что с ним будут вести себя корректно», - подчеркнул В.АРХИПОВ.