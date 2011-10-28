В Одессе перезахоронили свыше тысячи жертв репрессий

Сегодня в районе 6-го километра Овидиопольской дороги были перезахоронены останки 1086 людей, замученных и расстрелянных работниками НКВД в 1930-40 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, в перезахоронении на Западном кладбище Одессы 82 гробов, в которых были помещены останки жертв политрепрессий, приняли участие священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата и Римско-католической церкви.

После молебна перед участниками отпевания выступил мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ, который отметил, что «сегодня мы не просто отдаем нравственный долг убитым. Мы принимаем ответственность за собственную историю и призываем тех, кому дорого будущее нашей страны, наших детей, внуков и постараться понять ее уроки».

Как сообщал УНИАН, останки 1086 одесситов, расстрелянных НКВД, были найдены в 2008 году.