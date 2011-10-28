22-м членам преступной группировки «Башмаки» огласили приговор

Апелляционный суд Одесской области завершил более чем двухлетнее судебное разбирательство и вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-х членов организованной преступной группировки «Башмаки», орудовавшей на территории Крыма и других регионов Украины с середины 1990-х до 2006 года.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в прокуратуре Одесской области.

Согласно решению суда, двое подсудимых приговорены к пожизненному заключению, шестерым назначены 13-15-летние сроки лишения свободы, 14 членов банды получили меньшие тюремные сроки.

Напомним, экс-начальник крымской милиции Геннадий МОСКАЛЬ в свое время приводил данные, что в составе участников группировки были «респектабельные депутаты и бизнесмены». «Башмаки», по его словам, «отстреляли тысячу невинных людей и участвовали во всех этих взрывах-расстрелах и прочих криминальных разборках в 90-е годы».

Кроме того, в деле фигурировало такое обвинение как «покушение на диверсию». Предполагалось, что лидеры организации планировали взорвать здание районной прокуратуры в Симферополе – «с целью демонстрации силы своего преступного формирования».

Главаря банды Виктора Башмакова убили в 1994 году.

Банда "Башмаки" насчитывала несколько сотен участников, имела четкую иерархическую структуру с распределением ролей каждого ее члена. В течение 1991-2002 годов на территории Крыма, города Севастополя и дркгих регионов Украины членами банды "Башмаки" был совершен ряд преступлений, в частности - убийств.