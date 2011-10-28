Милиционер обвиняет учительницу в избиении его сына

В Сверловске Луганской области заместитель начальника городского отдела милиции обвиняет классную руководительницу в избиении его сына-третьеклассника в здании школы.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Управления МВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ.

По ее словам, прокуратура Свердловска проводит проверку по данному конфликту.

«Инцидент произошел в конце сентября, когда учительница пыталась разнять двух дерущихся школьников, один из которых является сыном милиционера. Мальчик, придя домой, рассказал маме, что учительница ударила его по спине в наказание за драку, а затем заперла его в шкафу. Поскольку мама находится на 9-м месяце беременности, в школу за объяснениями пришел отец, но разговора с учительницей не получилось», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Она отметила, что милиционер повел себя по отношению к учителю некорректно, за это он уже понес должностное взыскание.

«Он пошел на поводу у эмоций, кричал и матерился на учительницу сына. После этого разговора классная руководительница написала заявление в прокуратуру. Она отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что никогда не била своих учеников. Приказом УМВД в Луганской области сотрудник милиции привлечен к дисциплинарной ответственности – он предупрежден о неполном должностном соответствии», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

В свою очередь, мать ребенка тоже написала заявление в милицию о том, что учительница ударила ее сына. «В травматологическом отделении у ребенка действительно обнаружили ушиб на спине», - подчеркнула Т.ПОГУКАЙ.

По ее словам, окончательную точку в конфликте поставит прокуратура Свердловска.