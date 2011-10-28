«Репортеров без границ» беспокоит, как нардепы намерены бороться за мораль

Генеральный секретарь «Репортеров без границ» Жан-Франсуа ЖУЛЬЯР призвал Верховную Раду Украины не принимать законопроект «О защите общественной морали» в качестве закона.

Об этом говорится в его обращении к ВРУ, текст которого передан агентству УНИАН.

В обращении отмечается: “По нашему мнению, если данный закон будет принят в таком виде, как сейчас, он будет нарушать статью 10 Европейской Конвенции по правам человека и статью 11 Всемирной декларации прав человека, которые были ратифицированы, в том числе, вашей страной. Поэтому мы считаем, что ваша репутация только выиграет от того, если вы не поддержите данный закон во втором чтении”.

«Репортеры без границ» выражают понимание того, что ВР хочет запретить порнографию, использование «нецензурных ругательных и грубых слов...» в печатных, электронных средствах массовой информации и в Интернете, а также предусмотреть наказание за экстремистскую и оскорбительную информацию и пропаганду насилия. “Мы понимаем вашу цель, но, в то же время, мы чрезвычайно обеспокоены методами, которые используются для ее достижения. По нашему мнению, очень размытое понятие контента, который подлежит запрету, возможность блокирования веб-сайтов без решения суда, и игнорирование права граждан на информацию составляют огромную угрозу свободе слова в Украине”, говорится в обращении.

Его авторы выражают обеспокоенность по поводу того, что в законопроекте отсутствуют четкие формулировки и это “дает возможность для различных интерпретаций”.

В обращении сказано: “Кто будет решать, что является «пропагандой терроризма и других форм криминальной деятельности»? К сожалению, в соседних с Украиной странах подобный параграф используется, чтобы подавить любые формы критики”.

“Нашу обеспокоенность усиливает тот факт, что закон касается очень широкого спектра средств массовой коммуникации, не ограничиваясь лишь СМИ”, отмечено в документе.

Также «Репортеры без границ» выражают обеспокоенность по поводу того, что Национальная комиссия по вопросам защиты общественной морали получает чрезмерные полномочия и в то же время нет “ни одного механизма опротестования решений этой комиссии”.

В обращении сказано, что украинские общественные организации, выступающие за свободу слова, “обеспокоены возможностью провокаций, например, размещением комментариев с грубой лексикой, что может быть умышленно использовано для закрытия критических веб-сайтов”.

“Мы разделяем эти опасения. Так же, как и в очень закрытых странах, роль Интернет-провайдеров сведется к «Интернет-полицейским» без какой-либо автономии”, отмечают «Репортеры без границ».

Они заявляют: “Как показывает международная практика, существует большая угроза того, что те, кто передают плохие новости, будут приравнены к тем, кто является ответственным за появление этих новостей”, а “журналисты и блогеры не несут ответственности за новости, которые они передают”.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона „О внесении изменений в Закон Украины „О защите общественной морали”. За данное решение проголосовали 276 из 360 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.