Телемарафон 5 канала попал в Книгу рекордов Гиннеса

Сегодня «5 канал» получил от Книги рекордов Гиннесса официальное подтверждение регистрации рекорда и Сертификат рекордсмена.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «5 канала».

Ведущие «5 канала» Татьяна ДАНИЛЕНКО и Павел КУЖЕЕВ первыми в мире провели беспрецедентный телевизионный прямой эфир в формате ток-шоу общим хронометражем 52 часа.

Телемарафон «Украинская независимость» длился с 23 по 25 августа 2011 года и был посвящен 20-й годовщине Независимости Украины.

«Имидж Украины создают личности и события мирового масштаба: музыка – Руслана ЛЫЖИЧКО, спорт – Яна КЛОЧКОВА и братья КЛИЧКО, Евро-2012. Отныне Украине принадлежит и мировой рекорд в области телевидения, который установил Первый. Украинский. Информационный «5 канал», - подчеркивает пресс-служба телеканала.