Самолеты будут летать по киевскому времени

После перехода на зимнее время движение воздушного транспорта на территории Украины будет осуществляться по новому времени.

Как напоминает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, согласно с постановлением Кабинета министров № 509 от 13.05.96 г. пп. 1,2 "О порядке исчисления времени на территории Украины", 30 октября в 4 часа по киевскому времени стрелки часов на территории Украины будут переведены на 1 час назад.

Движение воздушного транспорта на территории Украины осуществляется по киевскому времени: следовательно, пассажиры должны вовремя прибывать на регистрацию.

Напомним, ранее "Укрзализныця" предупредила о возможных задержках поездов межгосударственного сообщения в период с 30 октября по 3 декабря 2011 года.

Это связано с пересмотром графика движения поездов, связанным с решением Верховной Рады о переходе Украины на зимнее время.

Как известно, 18 октября Верховная рада вернула Украине зимнее - астрономическое - время.

Своим решением депутаты признали утратившим силу постановление Верховной Рады Украины "Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины".

Украинская правда