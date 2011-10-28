Завтра в Украине - от 4° мороза до 15° тепла

Завтра в Украине осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье северо-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, на побережье морей до 5° тепла, в Карпатском регионе 3-7° мороза; днем 5-10° тепла, в западных областях, на юге Одесской области и Крыму 8-13° тепла, на Закарпатье до 15°.

В Киевской области в субботу осадки не ожидаются. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 5-10° тепла.

В Киеве температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.