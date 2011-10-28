В Крыму сгорел двухэтажный жилой дом

В поселке Береговое на Южном берегу Крыма сгорел двухэтажный жилой дом, 35 человек остались без квартир.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

Вызов поступил в МЧС 27 октября около 11.30. Ликвидировать пожар в сборно-щитовом строении на железных балках спасателям удалось лишь к 20.00.

Площадь пожара, причиной которого, по предварительным данным, стало короткое электрозамыкание, составила более 400 кв. м. В доме сгорели 12 квартир.

Погорельцев временно разместили в детсаду. Местные власти ищут для них жилье.