Акционеры "Житомирських ласощів" требуют остановить рейдеров

27 октября в Житомире более ста акционеров ЗАО «Житомирські ласощі» пикетировали облгосадминистрацию, протестуя против, как они считают, рейдерского захвата предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, акция прошла под лозунгами: "Нет рейдерскому захвату «Житомирських ласощів»!", "Остановите произвол чиновников в отношении «Ласощів»!

В выступлениях участники акции отмечали, что предприятие, владельцами акций которого они являются, захвачено рейдерами, а они – лишены всех прав.

На митинге было объявлено, что 1 ноября участники пикета намерены провести акцию протеста в Киеве, у Администрации Президента.

В то же время в дирекции предприятия УНИАН сообщили, что 14 марта с.г. состоялось собрание акционеров, на котором было принято решение о слиянии ЗАО «Житомирські ласощі» и «Будстайл ХХI» в компанию Общество с дополнительной ответственностью «ЖЛ».

К новому предприятию – ОДО "ЖЛ" – перешли все обязательства указанных обществ, права имущественного и неимущественного характера, а также обязательства по возмещению стоимости акций акционерам ЗАО «Житомирські ласощі». Речь идет о тех акционерах, которые не голосовали за принятие общим собранием решения о прекращении деятельности ЗАО «Житомирські ласощі» путем слияния. Это касается также и тех акционеров, которые не захотели приобрести права участника ОДО "ЖЛ" по другим причинам.

Справка УНИАН. Кондитерская фабрика «Житомирські ласощі» (создана в 1944 г.) – один из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине. На фабрике производится свыше 227 видов продукции.