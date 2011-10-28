Власти намерены стимулировать врачей

Киевские власти планируют стимулировать столичных врачей бесплатным проездом в общественном транспорте и служебным жильем.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, с целью материального стимулирования врачей общей практики/семейной медицины, которые работают в амбулаториях города, члены Координационного совета по вопросам проведения реформирования системы здравоохранения в Киеве приняли решение обеспечить семейных врачей правом на бесплатный проезд в общественном муниципальном транспорте.

Для этого, по данным КГГА, необходимо обеспечить внесение изменений в решение Киевского городского совета от 18.06.2009 №638/1694 «О бесплатном проезде в городском пассажирском транспорте работников отрасли охраны здоровья», заручившись поддержкой депутатского корпуса Киевсовета.

Кроме того, Координационный совет принял решение о том, что в КГГА в ближайшие несколько недель должен будет разработан и представлен на утверждение председателю горадминистрации Александру ПОПОВУ план мероприятий по обеспечению жильем семейных врачей.

В частности, руководители профильных управлений рассмотрят возможность ускорения строительства жилого дома по ул. Подвисоцкого, 4-в, для работников медицинских заведений коммунальной собственности. Кроме того, планом будет предусмотрена построение жилых домов эконом-класса на левом и правом берегу города в течение 2012-2013 годов, которые будут использованы как служебное жилье для медиков.

Также планируется решить комплекс вопросов о выделении средств на приобретение 50 квартир для предоставления их в качестве служебного жилья работникам первичного звена здравоохранения.