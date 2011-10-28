Азаров назвал проблемы средей школы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что большинство существующих проблем средней школы можно решить в течение пяти лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с учителями средних школ.

«Государство не может выделить достаточно средств, чтобы в течение года решить все существующие проблемы. Если правильно спланируем, то в течение 3-5 лет можно решить», - сказал Н.АЗАРОВ.

Среди существующих проблем средних школ он назвал устаревшее оборудование, низкую заработную плату учителей, низкое качество образования в школах.

В тоже время премьер еще раз подчеркнул, что к вопросу ликвидации малых школ нужно подходить комплексно и обеспечивать учителей ликвидируемых школ работой.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что Кабмин намерен в течение ближайшего времени закончить выполнение программы «Школьный автобус». В частности, он сообщил, что в 2012 году будет закуплено около тысячи автобусов. Он отметил, что после этого следующим шагом должно быть строительство дорог в сельской местности.