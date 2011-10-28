Половина украинцев готовятся к кризису (опрос)

Три четвери украинцев побаиваются повторения экономического кризиса и почти половина - готовится к его наступлению.

Такие данные были получены в результате опроса, который провел Международный кадровый портал hh.ua.

Согласно переданным УНИАН результатам опроса, 74,8% опрошенных побаиваются того, что кризис может повториться, а 10,3% считают, что этого не будет. 5,3% респондентов еще не задумывались над этим вопросом, а 8,5% не смогли дать утвердительного ответа. При этом почти половина - 48,2% - украинцев готовятся к возможному наступлению экономического кризиса, 26,5% - нет.

Только 16,6% респондентов отметили, что события осени 2008 года не повлияли на них. Если говорить о тех, кого коснулись экономические неурядицы, то по результатам опроса, каждому четвертому урезали зарплату, столько же – потеряли работу. 8,4% респондентов были вынуждены менять профессию, 4,2% не смогли выплачивать кредит, а 1,3% - потеряли бизнес.

Результаты опроса показали, что только 41,2% украинцев за три года смогли решить проблемы, возникшие у них в результате экономического кризиса, 43,8% - частично справились со своими личными неурядицами. А 13,7% респондентов до сих пор «не стали на ноги» после кризиса.

*** Опрос проходил на Международном кадровом портале hh.ua 24-25 октября 2011 года. В нем приняли участие 1062 респондента со всех областей Украины. 58,9% - киевляне, 6,8% - жители Днепропетровска и области, 5,9% - представители Донецка, 4,58% - харьковчане, по 3,2% - львовяне и одесситы. Пользователи портала - менеджеры среднего и высшего звена. 75% респондентов на данный момент трудоустроены, а 25% - ищут место работы. 51% - женщины, 49% - мужчины. Все респонденты анонимны, и с одного ip-адреса можно ответить только один раз.