В Севастополе с отравлением угарным газом госпитализированы 14 человек

В больницы Севастополя за несколько последних дней в результате отравления угарным газом госпитализированы 14 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА вчера на заседании коллегии ГГА.

По словам В.ЯЦУБЫ, с тех пор, как жители города в связи с похолоданием стали использовать газовые приборы (газовые котлы и колонки), «участились случаи угаров людей». «У нас на вчерашний день 14 человек было с угарным отравлением в больницах города», - сказал он.

Как пояснил В.ЯЦУБА, «связано это с тем, что люди уплотняют свое жилье, устанавливают евроокна, но они (окна) не ведут к воздухообмену. Поэтому обязательным условием является открытие форточки при пользовании газовой колонкой или котлом. Целые семьи попали в больницу».

В.ЯЦУБА обратил внимание коммунальных службы и МЧС на необходимость разъяснения через СМИ правил пользования газовыми приборами. «Потом люди привыкнут к этому, будет все нормально, а сейчас, вот на этот период, нужно обратить внимание наших жителей, чтобы они очень серьезно отнеслись к соблюдению правил пользования газовыми приборами», - сказал руководитель города.

Как сообщал телеканал «Севастополь», на улицах Костромской, Гоголя и Жидилова произошло коллективное отравление угарным газом. Пострадали жильцы трёх квартир в разных районах города, в том числе 8 детей. Отравления были лёгкой и средней тяжести. Только благодаря своевременному обращению за медицинской помощью удалось избежать трагедии. «Причиной всех указанных случаев стало незнание пользователей правил пользования газовыми приборами, а там в двух случаях были газовые колонки, и в одном - газовый котёл», - рассказал председатель правления ПАО «Севастопольгаз» Олег ЛАКТИОНОВ. По его словам, владельцы квартир не учли, что при закрытых стеклопакетах вытяжные вентиляторы в ванных комнатах дополнительно влияют на обратную тягу угарного газа.