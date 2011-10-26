Януковича и Пшонку просят запретить троллейбусы со Сталиным

Общественные и творческие деятели требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и генерального прокурора Виктора ПШОНКИ запретить размещение портретов Сталина на городском транспорте Севастополя.

Об этом сказано в обращении Общественного комитета по почтению памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов к Президенту Украины о недопущении возрождения сталинизма в Украине, текст которого передан УНИАН.

Аналогичные обращения также направлены председателю Севастопольской городской государственной администрации, председателю Севастопольского городского совета и прокурору Крыма.

Как отмечается в обращении, в СМИ анонсируется, что с 7 ноября городом будут курсировать троллейбусы и автобусы «с изображением тирана». «Организаторы акции, прикрываясь подвигом красноармейцев, которые боролись против нацистской оккупации, стремятся демонстративно восхвалить фигуру тирана Иосифа Сталина», - говорится в обращении.

Его авторы отмечают, что «подобные практики противоречат решениям европейских структур», в частности, Декларации Европейского парламента по поводу провозглашения 23 августа Европейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма; Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы о почтении памяти жертв Большого Голода (Голодомора) в бывшем СССР (28 апреля 2010 года).

Также авторы обращения подчеркивают, что «постановлением Апелляционного суда города Киева от 13 января 2010 года Иосиф Сталин был признан лицом, преднамеренно организовавшим геноцид украинцев».

«Поэтому размещение портретов Иосифа Сталина на транспортных средствах является нарушением норм отечественного законодательства, противоречит правовой оценке европейских структур и, наконец, является надругательством над памятью миллионов погибших. Подобные действия ставят под сомнение правовой характер государства Украина, ее ориентацию на общеевропейские ценности» - отмечает Общественный комитет.

Авторы обращения призывают руководство государства «немедленно вмешаться в ситуацию и положить конец любым попыткам возрождения сталинизма, возвеличиванию советского диктатора Иосифа Сталина, в частности размещению его портретов на городском транспорте Севастополя».

Как сообщалось, Общественный комитет по почтению памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов создан в 2010 году. В него входят, в частности, Ольга БОГОМОЛЕЦ, Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ, Иван ВАКАРЧУК, Дмитрий ГНАТЮК, Иван ДЗЮБА, Иван ДРАЧ, Андрей ЖОЛДАК, Нина МАТВИЕНКО, Дмитрий ПАВЛЫЧКО.

Как сообщала «Севастопольская газета», к 70-летию парада 1941 года на Красной площади в Москве, в Севастополе появятся троллейбусы и автобусы с портретами Сталина.

Организаторы проекта утверждают, что не имеют отношение ни к одной политической силе или партии ни в России, ни в других странах, а деньги на акцию собирают через Интернет. В СМИ отмечалось, что одним из основателей такого движения является журналист из Петербурга Виктор ЛОГИНОВ.