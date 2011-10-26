Балаклаве хотят вернуть статус города

Экс-представитель Президента Украины в Севастополе (в начале 1990-х годов), депутат горсовета Иван ЕРМАКОВ инициирует вопрос придания Балаклаве статуса города.

Как передает корреспондент УНИАН, И.ЕРМАКОВ во вторник на заседании президиума горсовета Севастополя внес предложение рассмотреть данный вопрос на сессии городского совета и подготовил проект соответствующего решения, которое, в случае принятия, в последующем должно утверждаться Верховной Радой Украины.

Данный вопрос вошел в утвержденный президиумом горсовета проект повестки дня намеченного на 15 ноября пленарного заседания сессии горсовета.

В интервью Севастопольской региональной гостелерадиокомпании И.ЕРМАКОВ сообщил, что хочет восстановить историческую справедливость, поскольку до 1957 года Балаклава имела статус города.

«Дать жителям Балаклавы возможность решать вопросы благоустройства городка, распоряжаться деньгами. Не мы, в Севастополе, будем распоряжаться, как и куда их девать, а балаклавские депутаты будут этим распоряжаться», - сказал И.ЕРМАКОВ и добавил: «Разговоры о том, что экономически Балаклава сама не потянет… Да и Севастополь, по большому счету, можно сказать, тоже не тянет – деньги то у государства берет, то еще откуда-то. Это не главный вопрос, главное – как работать».

Комментируя то обстоятельство, что Балаклава является административным центром Балаклавского района (в состав Балаклавского района, составляющего около 60% территории Севастополя, входят город Инкерман и ряд сел), И.ЕРМАКОВ отметил: «Я считаю, правильно было бы свести их (села) в один район и столицей района сделать как раз не Балаклаву, а Инкерман, который находится посередине всех этих населенных пунктов».

Справка УНИАН. Балаклава расположена на юго-западном побережье Крыма. Имеет свои герб и флаг. До 1957 года имела статус города. Географически отделена от Севастополя почти незастроенным пространством в более чем 10 км.