Азаров посоветовал студентам ходить пешком, если не хватает на проезд

Во время посещения премьер-министром Украины Николаем Азаровым Днепропетровска состоялась его встреча со студентами Днепропетровского национального университета, сообщают Комментарии.

Начиная свое выступление, Азаров обратился к аудитории: "А как вы учитесь? Троечники, отстающие - есть?" В аудитории ответили, что все присутствующие учатся хорошо. "Замечательно. Так как я считаю, что если не учиться, то время учебы будет бесцельно потеряно".

Далее Николай Янович поинтересовался, какая стипендия у студентов ДНУ. Присутствующие в аудитории ответили, что больше 700 гривен. Азаров выразил удовлетворение таким размером стипендии: "Считаю, что стипендии, которая составляет четверть от средней зарплаты по Украине, должно хватать на питание и минимальную одежду". Из зала отметили, что на проезд на учебу каждый день идет 12 гривен. "А пешочком? - парировал премьер-министр. Студенческие годы - это время испытаний".

"Пенсия 900 гривен - это мало для человека, который всю жизнь работал, и уже здоровье у него плохое. Поэтому если на чаше весов - повышение стипендии или пенсии - что я должен выбирать?" - задал риторический вопрос премьер- министр.

Напомним, Министерство финансов заявляет о планируемом повышении в 2012 году стипендий для студентов вузов 3 и 4 уровней аккредитации с 732 гривен в месяц до 787 гривен в месяц.