В Кременчуге поезд переехал пенсионера
19:19, 25 октября 2011Общество
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Мужчина не был склонен к суициду
Сегодня в Кременчуге на станции «Крюков» под колесами товарного поезда погиб пенсионер.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе линейного отделения милиции на станции Кременчуг, несчастный случай произошел около 10.00.
Милиционеры проводят проверку по факту гибели мужчины, однако уже известно, что погибший - 72-летний мужчина не был склонен к суициду и не злоупотреблял алкоголем.
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