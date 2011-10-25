В Кременчуге поезд переехал пенсионера

Сегодня в Кременчуге на станции «Крюков» под колесами товарного поезда погиб пенсионер.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе линейного отделения милиции на станции Кременчуг, несчастный случай произошел около 10.00.

Милиционеры проводят проверку по факту гибели мужчины, однако уже известно, что погибший - 72-летний мужчина не был склонен к суициду и не злоупотреблял алкоголем.