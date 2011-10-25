1 ноября в УНИАН будет Тарас Прохасько

Во вторник, 1 ноября, в 19.00 известный украинский писатель Тарас ПРОХАСЬКО в информагентстве УНИАН проведет творческий вечер, который будет посвящен Ноябрьской революции 1918 года во Львове.

Мероприятие пройдет под названием «Возвращаясь к ноябрю». На вечере писатель будет читать фрагменты из своих произведений.

Вход свободный.

Адрес: Киев, ул. Крещатик, 4, конференц-зала УНИАН.

Телефон для справок: 050-312-89-15.

*** Тарас Богданович ПРОХАСЬКО - современный украинский писатель, журналист, один из выдающихся деятелей станиславского феномена.

Родился 16 мая 1968 года в Ивано-Франковске. Учился на биологическом факультете Львовского государственного университета имени Ивана Франко (сейчас - Львовский национальный университет имени Ивана Франко) (1992). По специальности ботаник. Участник студенческого движения 1989-1991 гг. Сначала работал в Ивано-Франковском институте карпатского лесоводства, а впоследствии - в родном городе учительствовал, был барменом, сторожем, ведущим на радио FM «Вежа», работал в художественной галерее, в газете, на телестудии. Сотрудничал также с львовскими газетами «Експрес» и «Поступ». В 1992-1994 гг. был путешествующим соредактором журнала «Четвер». Лауреат издательства «Смолоскип» (1997). Член Ассоциации украинских писателей.

С 1992 года постоянно проживает в Ивано-Франковске.