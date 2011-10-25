В Санкт-Петербурге задержан украинец, подозреваемый в убийствах

Сотрудниками Интерпола в Санкт-Петербурге задержан гражданин Украины, подозреваемый в убийствах.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управление МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«24 октября в 13.00 у дома 2/1 по улице Ушинского в рамках осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий отделом Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с отрядом специального назначения «Гранит» ГУ МВД задержан 46-летний гражданин Украины С-ев, находящейся с 1993 года в федеральном розыске и с 2009 года в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступлений, предусмотренных ст. 93, ч. 2 ст. 142 УК Украины (убийство), мера пресечения - арест. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержанный находился без регистрации», - говорится в сообщении .

Сообщается, что задержанный доставлен в дежурную часть 15-го отдела полиции УМВД по Калининскому району. Проинформирован инициатор розыска - НЦБ Интерпола в Украине.