Попов обещает, что проезд в метро не подорожает

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявляет, что у городской власти много планов относительно развития метрополитена, но будут реализовываться они не за счет подорожания проезда для киевлян.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

По словам А.ПОПОВА, развитие метрополитена – одна из наиболее приоритетных задач, которые перед собой поставила городская власть, и она требует системного и комплексного подхода.

Он отметил, что уже фактически начато строительство четвертой ветки метро (в направлении Троещины), завершаются работы по введению в эксплуатацию станции «Выставочный центр». В следующем году городская власть планирует сдать еще две станции в направлении массива Теремки.

А.ПОПОВ напомнил, что подписан меморандум о сотрудничестве с Крюковским вагоностроительным заводом относительно реконструкции подвижного состава метрополитена. Рассматривается вопрос строительства наземного метро. Именно с целью ознакомления с так называемым «легким метро» председатель КГГА посетил на прошлой неделе Дубаи.

«У нас очень много планов относительно развития метро. Отмечу: их реализация не будет происходить за счет киевлян. Заверяю вас, в ближайшее время подорожания проезда не будет», – подчеркнул А.ПОПОВ.