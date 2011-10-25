Эксперты: создание ПРО в Европе отвечает интересам Украины

Эксперты считают, что на современном этапе Украина не должна занимать пассивную позицию наблюдателя за переговорным процессом по вопросам противоракетной обороны между США и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в исследовании «Украина в системе противоракетной обороны НАТО: за и против», презентованном в Институте мировой политики.

«Участие в проекте создания ПРО в Европе в целом отвечает национальным интересам Украины и ее национальной безопасности. Оно в целом выгодно, как с политической, экономической, так и с военной точки зрения», - говорится в исследовании.

Эксперты считают, что позиция украинского правительства в вопросе ПРО должна быть четкой, мотивированной и транспарентной, иметь стратегический, а не тактический характер.

Для этого, отмечают эксперты, следует достичь понимания в данном вопросе между властью и оппозиционными силами, выведя приемлемую для всех игроков формулу участия Украины в ПРО на основе углубленного экспертного анализа.

Эксперты также считают, что украинское правительство должно учесть, что внутриполитическая турбулентность в Украине, в частности, громкие политические судебные процессы, предвыборные лихорадки существенно подрывают имидж Украины как государства, способного взять на себя ответственность за безопасность других стран в рамках той или иной системы.

«Внутриполитические неурядицы могут побуждать международных игроков и в дальнейшем относиться к любым украинским предложениям с предостережением, держа Киев на золотой дистанции – не отталкивать окончательно, но и не допускать сближения», - говорится в исследовании.

Кроме того, эксперты считают, что Украина должна разработать и презентовать НАТО широкий пакет предложений возможного украинского вклада в развитие ПРО НАТО.

При этом эксперты отмечают, что необходимо учесть, что Украина больше не должна апеллировать к потенциалу унаследованных объектов в Мукачево и Севастополе, как имеющему конкурентную почву для переговоров на тему ПРО с представителями НАТО/США или России.

«Для Украины нужен новый пакет предложений, чтобы не остаться в стороне от процесса создания системы противоракетной обороны в Европе и иметь возможность влиять на оптимальную модель такой системы с учетом собственных политических, военных и технических интересов», - отмечается в исследовании.

Эксперты считают, что выжидательная позиция - не в интересах Украины.

«Эта позиция ожидания играет не на пользу Украине, имеющей огромный научно-технический потенциал, способной предложить собственных специалистов, которые могут предоставить рекомендации относительно развития данной системы», - сказал на презентации исследования эксперт Антон МИХНЕНКО.