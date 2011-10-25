Чем занимается архив СБУ?

Министерство юстиции и Служба безопасности Украины совместным приказом утвердили Положение об Отраслевом государственном архиве СБУ.

В отличие от предыдущего положения, которое было утверждено в 2002 году приказом СБУ и Госкомархива, с документа снят гриф «для служебного пользования», сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Как отметил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, согласно положению, Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины будет осуществлять прием, учет и централизованное хранение документов Национального архивного фонда, образовавшихся в процессе оперативно-служебной деятельности органов государственной безопасности бывших УССР и СССР, подразделений Центрального управления СБУ, региональных органов, органов военной контрразведки, учебных и других заведений, научно-исследовательских и научно-технических учреждений, организаций и предприятий СБУ и Антитеррористического центра при СБУ.

Положение обязывает Отраслевой государственный архив СБУ обеспечивать в установленном порядке пользования архивными документами, выдавать архивные справки, копии и выписки. В частности, такие справки могут выдаваться по запросам физических и юридических лиц.

Также, согласно положению, Отраслевой государственный архив СБУ будет проводить работу, направленную на выявление, возвращение, приобретение или воссоздание и принятие на учет документов, касающихся деятельности органов государственной безопасности.

На Отраслевой государственный архив СБУ возложены обязанности по подготовке документов к опубликованию и экспонированию.

По словам министра юстиции, приказ об утверждении Положения об Отраслевом государственном архиве СБУ будет опубликован в одном из официальных изданий и вступит в силу сразу же после опубликования.