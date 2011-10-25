В Житомире протестуют против строительного гипермаркета

Около ста сторонников партии "Батькивщина" и нескольких общественных организаций пикетировали пленарное заседание сессии Житомирского городского совета, протестуя против строительства гипермаркета "Эпицентр" на территории Ботанического сада.

Как передает корреспондент УНИАН, акция протеста прошла под лозунгом "Эпицентру - нет!".

Пикетчики отмечали, что осознают важность инвестиций и поддерживают появление в Житомире современного магазина строительных материалов, однако выступают против строительства гипермаркета именно на упомянутой территории - любимом месте отдыха житомирян. Выделение земли там планировалось на пикетируемой сессии Житомирского горсовета.

О планах житомирской городской власти построить в Житомире на землях Ботанического сада гипермаркет «Эпицентр» сообщил журналистам в августе председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК.

По его словам, инвестиции компании "Эпицентр и К" в этот проект будут составлять 120 млн. грн. "Житомирский агроэкологический университет добровольно отказался от земли для строительства этого гипермаркета. Эту землю продадут с аукциона за 10 млн. грн., город получит 120 млн. грн. инвестиций, 2-3 тыс. новых рабочих мест и 10 млн. в бюджет города будет поступать ежеквартально", - сказал С.РЫЖУК.

Речь идет об участке Ботанического сада площадью 5,3882 га по адресу: ул. Королева, 39, причем сессия Житомирского горсовета должна утвердить его для продажи на земельном аукционе в Житомире.

На сессии по предложению Житомирского городского председателя Владимира ДЕБОЯ вопрос выделения участка под сооружение упомянутого гипермаркета депутаты сняли с рассмотрения на заседании. В.ДЕБОЙ при этом объяснил, что это проблемный вопрос сейчас изучают правоохранительные органы, и предложил депутатам вернуться к нему после завершения проверки.