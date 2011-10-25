На таможне задержали 18 мотоциклов
Сообщение из Чопа
На Чопской таможне задержали 18 мотоциклов стоимостью 1 млн. 250 тыс. грн., которые незаконно пытались ввезти в Украину.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Чопской таможни.
Как говорится в сообщении, задержали нарушителей таможенного законодательства Украины 23 октября.
По информации пресс-службы, в зону таможенного контроля пункта пропуска «Тиса» на украинско-венгерской границе заехали два микроавтобуса марки «Мерседес». Обоими управляли граждане Украины, которые, по их же словам, возвращались домой после пребывания в Италии.
Как заверяют на таможне, в предоставленных к таможенному оформлению письменных декларациях украинцы указали о наличии у них личных вещей и незначительных сумм иностранной валюты. Кроме того, отметили отсутствие предметов, запрещенных или ограниченных к ввозу в Украину, а также подлежащих обязательному декларированию. «При устном опросе путешественники заверили таможенников, что задекларировали все, ничего противоправного не ввозят», - сообщают в пресс-службе.
Во время тщательного осмотра груза микроавтобусов таможенники выяснили, что граждане Украины ввозят из-за границы 18 мотоциклов торговых марок «BMW», «Kawasaki», «KTM», «Honda», «Yamaha». Чтобы удобнее было их транспортировать, все мотоциклы разобрали на запчасти.
Общая стоимость незадекларированных товаров превышает 1 млн. 250 тыс. грн., сообщает пресс-служба Чопской таможни.
Кроме того, по данным пресс-службы, в багаже путешественников в коробке со средствами личной гигиены было обнаружено 28 патронов к гладкоствольному охотничьему оружию.
За совершение правонарушений, связанных с перемещением в Украину предметов, которые подлежат обязательному декларированию и налогообложению, а также ограниченных к ввозу, по признакам ст. 340 Таможенного кодекса Украины открыто 4 административных дела.
Мотоциклы и патроны изъяты на склад таможни, где они будут храниться до решения суда, сообщает пресс-служба Чопской таможни.