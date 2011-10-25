Вышла первая книга о Голодоморе для детей

В Украине вышла первая книга о Голодоморе 1932-1933 годов для детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, это сборник художественных произведений для детей «Зернятко надії», где отобранные с помощью педагогов и психологов-консультантов прозаические и поэтические произведения помогут ребенку узнать о Голодоморе 1932-1933 годов и понять, какие страшные времена пережил наш народ.

«Этот сборник - попытка помочь взрослым провести ребенка через те страшные времена, не травмируя его психики страшными подробностями и недосягаемыми для детского понимания понятиями. Мы попробовали подыскать понятные для детей образы, соответствующие слова и жанры для разного возраста. Также мы пытались подойти к этой трагедии с позиции оптимистической, чтобы не возникало в детских сердцах разочарования и отчаяния, чтобы каждый из них знал, что его судьба в его руках», - отметила составитель сборника Людмила ЮРЧЕНКО.

Произведения рассчитаны на детей разного возраста - от детского садика до средней школы. Первый раздел книги применяет принципы сказкотерапии: авторы вводят маленького читателя в страну привычных для него сказочных героев, и дети стремятся воспользоваться положительным опытом персонажей и найти свои собственные жизненные стратегии.

«Современным детям трудно до конца понять значение слов «голод», «голодовка», «голодомор». Поэтому эмоциональный компонент осознания действительности является ведущим фактором к личностному пониманию ребенком негативной реальности, - отмечает кандидат психологических наук Людмила ГРИДКОВЕЦ. – Именно такой подход мы находим в рассказах и очерках второго раздела».

Как отмечают составители, ребенок, лишенный надежды, утрачивает способность бороться, при этом резко ослабляется его потенциал к достижению успеха. Поэтому, сравнивая себя с главным героем, который демонстрирует любовь к ближнему, помогает нуждающимся и проявляет милосердие, юный читатель усваивает хороший пример поведения в непростых ситуациях.

Проект «Зернышко надежды: детям о Голодоморе» журнала «Крилаті» и «Союза украинской молодежи» поддержали писатели из всей Украины и диаспоры. Сборник «Зернятко надії» вышел в свет в издательстве «Свічадо» при содействии Львовского городского совета. Издание одобрило Министерство образования и науки для использования в школах. Цена книги в издательстве - 14,90 грн.