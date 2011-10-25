В Севастополе новый начальник милиции

24 октября в Севастополе министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ представил нового руководителя городского Управления МВД Александра ГОНЧАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ГОНЧАРОВУ 53 года, до этого он возглавлял следственное управление ГУ МВД Украины в Крыму.

Во время представления А.МОГИЛЕВ отметил, что уровень доверия населения к милиции является основным критерием оценки деятельности органов внутренних дел. По его словам, работа милиции должна строится не на процентном показателе, а на умении сотрудников оказывать помощь населению максимально быстро. Министр заявил, что сотрудники милиции должны стоять на защите законных прав и свобод граждан, и это сегодня является основным в ее работе.

Присутствовавший на представлении председатель Севастопольской городской госадминистрации Владимир ЯЦУБА выразил надежду, что севастопольская милиция в своей работе будет руководствоваться принципом открытости и прозрачности, оставаться объективной и гуманной.

А.ГОНЧАРОВ ранее работал следователем, начальником отдела дознания, заместителем начальника Макеевского горуправления – начальником следственного отдела УМВД Украины в Донецкой области. С января 2009 года – заместитель начальника следственного управления ГУ МВД Украины в Донецкой области. С апреля 2010 года – заместитель начальника Главного управления МВД Украины в АРК – начальник следственного управления.

По информации Сектора связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе, предыдущий руководитель севастопольской милиции Олег КОЗЮРА «уволен в отставку».