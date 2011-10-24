В зоопарке клянутся, что не торгуют удавами

Киевский зоопарк отрицает факт продажи животных со своей коллекции в частные руки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге заместитель генерального директора зоопарка по зоологической части Константин ОРЛОВ, комментируя распространенную одним из телеканалов информацию о продаже удава, принадлежащего зоопарку, частному лицу.

"Я официально заявляю, что Киевский зоопарк никогда не продает животных в частные руки. Всегда есть торговля животными или обмен животными между зоопарками. При этом продажа всегда происходит по договорной цене, у нас даже отсутствуют как таковые цены на животных. В частные руки Киевский зоопарк животных не продает", - сказал К.ОРЛОВ.

Он объяснил, что установленный факт продажи питона в частные руки не касается животного, которое принадлежит Киевскому зоопарку.

"Так как нас в очередной раз обвинили, и прошла очередная дезинформация, очередное нападение на Киевский зоопарк, мы не могли не отреагировать на это. Поэтому 20 октября провели инвентаризацию животных. На основе этой инвентаризации было установлено, что все наши животные – на месте", – заверил К.ОРЛОВ.

В свою очередь, сотрудники зоопарка, которые якобы были причастны к продаже животных, – работник отдела акватеррариумов Иван НЕЕЖКО и работник по уходу за животными этого же отдела Денис ДЕНИСЕНКО – рассказали журналистам, что к ним обратился молодой парень, одетый в униформу зоопарка, с просьбой продать удава, которого он хочет подарить другу на день рождения.

По их словам, они объяснили парню, что в зоопарке животных не продают, и что ему следует искать в частных коллекциях. Однако, желая помочь, они согласились найти частного коллекционера, и к вечеру уже имели контакты человека, который готов был продать удава. Как отметил И.НЕЕЖКО, он более 30 лет занимается рептилиями, поэтому найти такого коллекционера ему было нетрудно.

По словам упомянутых сотрудников, с просьбами продать животных к ним обращаются нечасто, примерно раз в год. Значительно чаще люди приходят проконсультироваться относительно содержания уже купленных животных.

Справка УНИАН. 21 октября Киевский зоопарк заявил, что требует от руководства телеканала «1 +1» извинений в связи с дезинформацией о торговле животными. В сообщении зоопарка говорилось, что 20 октября 2011 г. на Интернет-портале «Дуся» была размещена информация о том, что якобы журналисту телеканала «1 +1» Денису ДАНЬКО «из-под полы» продали удава из коллекции Киевского зоопарка.

Руководство зоопарка заявило, что дезинформация была изготовлена по заказу телеканала «1 +1», который на следующий день начал «раскручивать» ее в утренней программе «Завтрак с «1 +1» и анонсировать для вечерней программы «Деньги».