Взрыв в супермаркете Запорожья признали терактом

Уголовное дело по факту взрыва 21 октября в запорожском супермаркете "Сильпо" переквалифицировано со статьи Уголовного кодекса "хулиганство" на статью "теракт".

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Запорожской области.

"24 октября прокуратурой Запорожской области вышеупомянутые деяния переквалифицированы на статью 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - отметили в ОСО.

Как сообщал УНИАН, 21 октября в 16.27 в милицию поступило сообщение о том, что в центре Запорожья в помещении супермаркета «Сильпо» произошел взрыв. В результате взрыва никто из посетителей и сотрудников супермаркета не пострадал.

22 октября милиция возбудила уголовное дело по факту взрыва в запорожском супермаркете. Действия злоумышленника, который положил в камеру хранения супермаркета пакет, содержимое которого стало причиной взрыва, квалифицированы как совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – «Хулиганство, осуществленное с помощью заранее изготовленного предмета, предназначенного для нанесения телесных повреждений».

В прокуратуре Запорожской области УНИАН сообщили, что на месте события не было выявлено ни проводов, ни детонатора, ни каких-либо «поражающих предметов».

«По предварительным данным экспертов, произошел взрыв химического вещества, которое не находилось в твердой оболочке, – то есть просто взорвалась какая-то смесь, которая могла быть либо в пакете, либо в коробке», - заметили в прокуратуре.