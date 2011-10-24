«Борисполь» попал в пятерку худших аэропортов мира

Киевский аэропорт «Борисполь» признали одним из худших в мире по качеству сервиса.

Как сообщает «Корреспондент.net»,антирейтинг воздушных ворот составил сайт Sleepeing in Airports, который распределял места, исходя из опросов на самом сайте, отзывов и комментариев на Facebook, информации, полученной на сайтах аэропортов и непосредственно в них, а также в обзорах специализированных изданий.

Звание наихудшего аэропорта завоевала воздушная гавань в столице Филиппин Маниле. Причиной плохих отзывов стали длинные очереди, плохое состояние старого первого терминала, коррупция и кражи багажа.

Вторым в списке оказался аэропорт Бове, находящийся в 80 км от Парижа. Его главным недостатком назвали то, что он закрывается на ночь - с 11:30 до 6:30. Поспать в таком аэропорту невозможно, отмечают на сайте Sleepeing in Airports. Кроме того, набор услуг ограничен, а мест для сидения недостаточно.

Третье место занял исландский «Кефлавик», находящийся в Рейкьявике. Внутри терминала холодно даже летом, пишут составители рейтинга, основываясь на отзывах пассажиров. При этом в нем не удастся поспать, поскольку есть специальные знаки, предупреждающие о том, что спать запрещено. Если охрана находится в хорошем расположении духа, она может разрешить остаться на ночь внутри, но в таком случае пассажир не должен уснуть.

Далее в списке худших идет аэропорт в итальянском городе Бергамо. Он шумный, переполненный, а ночью охрана приказывает пассажирам перемещаться с одной зоны терминала в другую и не дает таким образом выспаться.

Пятое место занял киевский «Борисполь». Составители рейтинга отмечают, что несколько лет назад пассажиры рассказывали страшные истории после посещения «Борисполя», но затем шквал негативных отзывов стих. Тем не менее, до сих пор путешественники не получают большого удовольствия от нахождения в главном украинском аэропорту, жалуясь на нехватку мест для ожидания, а также на слишком низкое количество предоставляемых услуг.

Отметим, что далее в списке худших идут аэропорты Франкфурт-Хан, воздушные ворота Лондона (Лутон), Пизы, Парижа (Руасси им. Шарля де Голля) и Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что в следующем году будет завершено строительство нового термнала D в аэропорту «Борисполь» и уже 25 марта из него будет совершен первый рейс. По словам вице-премьера Бориса КОЛЕСНИКОВА, лишь один этот терминал сможет ежегодно обслуживать десять миллионов пассажиров, а в перспективе - 15 миллионов пассажиров.