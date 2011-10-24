Поезда, следующие из Украины в страны СНГ, будут опаздывать на час

«Укрзализныця» заявляет о возможных изменениях графика поездов с 30 октября по 3 декабря 2011 года. В частности, поезда, которые будут следовать из Украины за рубеж в указанный период, будут прибывать на станцию назначения с опозданием в один час по местному времени.

Как сообщает УНИАН пресс-центр ведомства, это связано с переходом Украины на зимнее время и необходимостью корректировки графика движения пассажирских поездов.

«Укрзализныця» обращается с просьбой к пассажирам, которые отправляются с 30 октября по 3 декабря 2011 года, заблаговременно уточнять время отправления поездов во всех направлениях через справочные службы и непосредственно на вокзалах. «Укрзализныця» приносит извинения за временные неудобства, вызванные объективными обстоятельствами и необходимостью согласовать с железнодорожными администрациями стран СНГ новый график движения.

Справка УНИАН. В связи с переходом на зимнее время в Украине впервые в истории стран СНГ разница во времени между Украиной и Российской Федерацией составит 2 часа. Теперь железнодорожникам нужно разработать новый график движения пассажирских поездов дальнего следования, поездов международного сообщения, транзитных и согласовать их между собой в чрезвычайно сжатые сроки. Работа над графиком ведется в оперативном режиме.