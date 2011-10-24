В горотделе милиции скончался задержанный

В Миргороде Полтавской области в городском отделении милиции от приступа эпилепсии скончался 31-летний задержанный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщили в отделе по связям с общественностью Полтавского облуправления милиции.

По их данным, вечером, 22 октября, во время пребывания в камере задержанному стало плохо. Была вызвана бригада «скорой помощи», которая оперативно прибыла на место происшествия.

«Однако мужчине легче не стало и в ходе реанимационных мероприятий он скончался. Смерть констатировала фельдшер скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

В камере, где находился задержанный, осуществляется постоянное видеонаблюдение. На видео видно, что незадолго до смерти задержанный сидел на кровати. Внезапно у него начались судороги и приступ, после чего он упал на кровать, а затем скатился на пол.

В присутствии представителей прокуратуры тело умершего осмотрел судмедэксперт Миргородской центральной районной больницы. Каких-либо следов насильственной смерти комиссией не выявлено. В морге Миргородской ЦРБ при вскрытии трупа мужчины было установлено, что смерть наступила в результате эпилептического приступа.