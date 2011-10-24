Двое судей и адвокат погорели на взятке

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность двух судей Харьковского апелляционного административного суда и частного адвоката, которые вымогали у предпринимателя взятку за то, чтобы оставить в силе решение предыдущей судебной инстанции относительно налоговых обязательств на сумму более 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 18 октября сотрудники Службы безопасности совместно с Генеральной прокуратурой задержали обоих судей «на горячем» в тот момент, когда адвокат, который был посредником, передавал им деньги.

В ходе проведения обыска у судей изъято 6 тыс. дол. взятки, а у адвоката - 2 тыс. дол., которые он оставил себе как вознаграждение за посредничество.

В отношении судьи и адвоката Генеральной прокуратурой возбуждены уголовные дела. Решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела в отношении второго судьи Харьковского апелляционного административного суда.