В Донецке преступник стрелял в милиционеров: один ранен

Прокуратура Донецка возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство работника милиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Доследственной проверкой прокуратуры установлено, что подозреваемый в совершении кражи оказал злостное сопротивление работникам милиции при задержании.

При этом злоумышленник, пытаясь избежать задержания, произвел два выстрела из огнестрельного оружия на поражение. В результате один из членов оперативной группы был ранен и госпитализирован.

Подозреваемый задержан, и в отношении него прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 348, ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Следствие по делу ведет прокуратура Донецка.