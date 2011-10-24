В Донецке преступник стрелял в милиционеров: один ранен

12:27, 24 октября 2011
Общество
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Возбуждено уголовное дело

Прокуратура Донецка возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство работника милиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Доследственной проверкой прокуратуры установлено, что подозреваемый в совершении кражи оказал злостное сопротивление работникам милиции при задержании.

При этом злоумышленник, пытаясь избежать задержания, произвел два выстрела из огнестрельного оружия на поражение. В результате один из членов оперативной группы был ранен и госпитализирован.

Подозреваемый задержан, и в отношении него прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 348, ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Следствие по делу ведет прокуратура Донецка.

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