Могилянка решила проблему со своим общежитием

Национальный университет “Киево-Могилянская академия” и Фонд государственного имущества Украины подписали мировое соглашение относительно университетского общежития в Ворзеле.

Об этом сообщает официальный сайт академии со ссылкой на президента НаУКМА Сергея КВИТА.

Согласно сообщению, после публикации обращения студентов НаУКМА по поводу попыток лишить их общежития в пгт Ворзель в оперативном режиме между Киево-Могилянской академией и Фондом государственного имущества Украины было подписано мировое соглашение.

“Єтот документ полностью снимает все имущественные претензии к нашему университету со стороны государства, поскольку НаУКМА также относится к государственной форме собственности. Таким образом, на этом этапе конфликт можно считать полностью урегулированным”, – сказал С.КВИТ.

Как сообщал УНИАН, в середине октября студенты НаУКМА обратились с письмом к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Нине КАРПАЧЁВОЙ по поводу попыток прокуратуры города Ирпеня Киевской области лишить их общежития в пгт Ворзель. Обращение опубликовано на официальном сайте университета.

В документе отмечается, что в 2002 году университет приобрел у закрытого акционерного общества лечебно-оздоровительных заведений профсоюзов Украины "Укрпрофздравница" несколько зданий санатория "Звезда" в пгт Ворзель. Впоследствии эти здания были отремонтированы и в них поселены студенты университета.

Однако в 2011 году прокуратура Ирпеня обжаловала право ЗАО "Укрпрофздравницы" продавать имущество, а также договор купли-продажи о покупке НаУКМА зданий санатория.

Сначала в Хозяйственный суд Киевской области прокурором Ирпеня в интересах Регионального отделения ФГИУ по Киевской области был подан иск к ЗАО ЛОЗПУ "Укрпрофздравница" и НаУКМА о признании недействительным договора купли-продажи университетом недвижимого имущества. По результатам рассмотрения суд решением от 1 сентября 2011 года отказал в удовлетворении исковых требований (дело № 25/070-11).

Следующий иск был подан также в Хозяйственный суд Киевской области прокурором Ирпеня в интересах ФГИУ к "Укрпрофздравнице" и НаУКМА о признании незаконным и отмене решения, признании недействительным договора купли-продажи, признании права собственности на истребование имущества из незаконного владения. Решением суда от 6 сентября 2011 года иск был удовлетворен и договор признан недействительным (дело № 23/096-11).

"Следовательно, теперь мы имеем два противоположных решения, оглашенных в одном и том же Хозяйственном суде Киевской области. Абсурд ситуации заключается в том, что "Национальный университет "Киево-Могилянская академия" также относится к государственной форме собственности, поэтому общежитие в пгт Ворзель отбирается не в пользу государства, а во вред нашему университету – заведению государственной формы собственности. Университет является добросовестным приобретателем имущества в Ворзеле. Если решение, которым договор купли-продажи признан недействительным, не будет отменено, то студенты, которые проживают в общежитии в пгт Ворзель, будут выселены без предоставления другого помещения, поскольку общежития университета полностью укомплектованы", – заявляют студенты НаУКМА.

Они считают такие действия нарушением прав человека, прав украинских студентов и репрессиями против НаУКМА. “Просим вас исправить ситуацию. В противном случае мы оставляем за собой право бороться за свои права всеми доступными легальными средствами", – говорится в обращении студентов к органам власти.