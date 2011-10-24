На шахте ЧП «Нестор и Ко» погибли два горняка

На шахте в Луганской области в результате обвала породы погибли два горняка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария на шахте частного предприятия „Нестор и Ко” недалеко от с. Картушино Антрацитовского района произошла вчера, 23 октября, в 12.45 на горизонте 120 м.

«В результате обвала погибли 2 горняка и 1 горняк госпитализирован», - сказано в сообщении.

В 16.10 тела погибших горняков подняты на поверхность.

На месте происшествия работали подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоуглепрома.