На шахте ЧП «Нестор и Ко» погибли два горняка
08:59, 24 октября 2011Общество
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Еще один - в больнице
На шахте в Луганской области в результате обвала породы погибли два горняка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария на шахте частного предприятия „Нестор и Ко” недалеко от с. Картушино Антрацитовского района произошла вчера, 23 октября, в 12.45 на горизонте 120 м.
«В результате обвала погибли 2 горняка и 1 горняк госпитализирован», - сказано в сообщении.
В 16.10 тела погибших горняков подняты на поверхность.
На месте происшествия работали подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоуглепрома.
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