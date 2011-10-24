В ЖЭКах Тернополя введут книги отзывов и предложений

В ЖЭКах и коммунальных службах Тернополя введут книги отзывов и предложений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ.

Такие книги также будут размещены в уголке потребителя водо- и теплопоставщиков, структур, которые занимаются вывозом мусора и обслуживанием лифтов.

Также все ЖЭКи и коммунальные службы до 1 ноября обязаны установить возле своих административных зданий информационные стенды «Городской совет информирует» с информацией о тарифах и характеристиках качества предоставляемых услуг.

«Информационные стенды позволят обеспечить надлежащее информирование потребителей жилищно-коммунальных услуг. А книги отзывов и предложений обеспечат обратную связь между исполнителем и потребителем услуг, что позволит улучшить качество их предоставления. Ведь на еженедельных совещаниях с руководителями ЖЭКов и коммунальных служб мы будем анализировать все записи тернополян», – прокомментировал свою инициативу С.НАДАЛ.