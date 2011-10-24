Министр: предприятия недоплачивают экологический сбор

Министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ заявляет, что, согласно данным проверки, ряд предприятий недоплачивают экологический сбор.

Об этом он заявил в интервью «5 каналу» в субботу.

Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ отметил, что министерство провело проверку 25 предприятий по уплате экологического налога. "Мы обнаружили недоплату экологического налога в разы. На некоторых предприятиях - в два раза, на некоторых - в четыре, на некоторых - в восемь", - сказал министр.

По его словам, введение экологического налога для предприятий в зависимости от объемов выбросов заставит их руководителей работать над повышением экологичности производства.

«Закрытие предприятия – это крайняя форма. Пока мы исходили из того, что надо штрафовать. Понятно, что штраф на сегодняшний день, для монстров-предприятий, не будет столь пугающим. Поэтому такой вариант как уплата экологического налога в зависимости от объёмов выбросов, причём жестко контролируемого, станет решающим, переломным моментом в нахождении общего языка с владельцами данных предприятий», – отметил министр.

По словам Н.ЗЛОЧЕВСКОГО, сегодня существуют достаточно большие штрафы. "Как только это считается экологическим налогом, то наша налоговая умеет быстро и правильно насчитать. Поэтому в данном случае, я думаю, в данном случае они поймут размер этой пени, которая за неуплату, а если неуплата налога составляет разы, то тогда это становится и вправду больно», – сказал министр.